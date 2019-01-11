白冰冰「來去高雄」擅剪齊柏林影片被罵翻 潘恆旭致歉

2019-01-11 12:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕資深藝人白冰冰代言高雄觀光大使，0元代言挨轟摧毀質感後，砸50萬拍「來去高雄」MV，又遭抓包狂用已故導演齊柏林的飛閱高雄遺作，台灣阿布電影公司也發出聲明，反對白冰冰MV這樣剪接原片，網友則起底白冰冰狂用5支影片，「難怪免費」、「搞半天不只一部」。

高市觀光局長潘恆旭今表示，已跟阿布電影公司商量後定調，雖高雄市政府擁有著作權及著作人格權，但重製同時、應向阿布公司打招乎並取得其同意，對於這次忙中疏失，他感到歉意。

潘恆旭說，飛閱高雄是2013年、高市都發局與齊柏林合作拍攝，市政府雖擁有著作權及著作人格權，但是因為齊柏林大師很多粉絲，會希望在重製時候能夠跟基金會打個招呼。

他指出，白冰冰小姐在這個片子製作過程中非常的倉促，市府口頭上並沒有去跟阿布電影公司告知，我們之後會注意相關版權的授權，就算擁有著作權，禮貌上還是要跟他知會一下。

潘恆旭透露，早上已主動連繫過阿布電影公司，然後也致電齊柏林基金會的董事長歐晉德先生，將來很希望可合作空拍跟環保、還有國土保育的影片。

至於被質疑的其他畫面，潘恆旭說已取得授權。

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