賴清德率內閣總辭 期許「有緣在壯大台灣的路上再相逢」

2019-01-11 10:11

〔記者李欣芳／台北報導〕堅持為民進黨九合一選舉大敗請辭的行政院長賴清德今天上午召開臨時行政院院會，提出內閣總辭，賴揆感性致詞，他最後引用金庸小說「神鵰俠侶」的一段話：「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡。咱們就此別過」，他感謝社會對他的支持，期許「有緣的話我們會在壯大台灣的路上再度相逢！」。

上午院會在宣讀總辭議程後，主持院會的賴揆隨後起身接受鼓掌，並與行政院副院長施俊吉、行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）、人事行政總處人事長施能傑等閣員一一握手致意。

在握手致意後，賴揆批示總辭簽呈，隨後發表離別談話。

賴清德表示，前年9月8日他堅定接任行政院長，期勉同仁新內閣是做實事的團隊，近500多日子來，內閣召開多項重要決策會議，執行蔡總統交付七大任務，更史無前例地走出行政院，走訪22縣市聽取地方對前瞻基礎建設與長照2.0的執行現況，並拜訪各產業代表，誠實面對問題，務實擬定對策。

賴揆說，在他任內，當然也遭遇0206地震、淹水災情與普悠瑪事件的意外，大家共同經歷國難的辛苦，但也分享歡樂，雖然經歷這些事，但統統無怨無悔，或許有的還沒辦法開花結果，但相信假以時日，國人會看到閣員們共同努力的成果。

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