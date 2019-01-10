批「人品太差」被潘恆旭嗆告 馮光遠貼「道歉啟事」了

2019-01-10 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕作家馮光遠因為在臉書批評高市觀光局長潘恆旭「人品太差」，讓潘恆旭不滿表示會按鈴控告，要求名譽賠償。稍早前馮光遠在臉書貼出「道歉啟事」，不過，這份啟事內容其實是過去潘毀損別人名譽後所發出的。

馮光遠日前在粉專發文表示，看到潘恆旭的相關新聞覺得好笑，因為潘曾幫他談過一、兩個案子，結果被他踢走，因為「人品太差也」。潘恆旭今早表示，馮光遠說他人品太差嚴重影響他的聲譽，他會按鈴控告，要求名譽賠償，而且所得全捐高雄市推廣觀光所用。馮光遠下午就在臉書針對潘恆旭一事進行「道歉」，道歉對象是今天下午2點前聯絡他的新聞圈同仁，因為他是夜貓子，今天中午前的電話都沒接。

馮光遠表示，因為他不太會寫道歉啟事，所以就引用一則道歉啟事來當範本，他並貼出一則2003年9月3日的道歉啟事。不過這則啟事裡的道歉者，剛好就是潘恆旭，而且道歉理由也剛好是損毀名譽。潘恆旭在道歉啟事中表示，「本人於民國91年8月4日在『喜福網』網站上發表六封網路留言，對劉幼琍教授作虛構不實之誹謗，致損毀其名譽，本人深感愧疚，特立本道歉啟事以表歉意。」

馮光遠隨後又繼續大酸潘恆旭，認為潘是個人品極差之人，「可是他不是個咖，所以我不太理他。」馮也提到，他早知道這次高雄選戰潘恆旭在後面操盤，但他從來沒有寫東西說潘恆旭什麼，「為什麼？因他的層次太低。」馮光遠說，關於潘恆旭的事情他資料很多，但要開會了，「沒時間跟這廝耗，哈哈。」

許多網友看到馮光遠貼出的「道歉啟事」後都笑翻，「今日幾大笑，就從道歉啟事範本開始。哈哈哈...」、「馮老師，讚喔！」、「帥ㄛ。」

過去潘恆旭曾在網站上發表6封網路留言，影射劉幼琍教授是一部網路小說中的女主角，該故事描述的是以電視台為背景的職場鬥爭和政治祕辛。劉幼琍認為網站上的不實留言對她有很大的傷害，因此報警。最後警方查出留言是潘恆旭從自家與網咖中所發出，潘恆旭也坦承留言確實是他寫的，警方依妨害名譽罪嫌函送台北地檢署偵辦。

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