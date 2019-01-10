喊告馮光遠影響聲譽 潘恆旭曾因妨害名譽吃官司

2019-01-10 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕作家馮光遠最近因為在臉書批評高市觀光局長潘恆旭「人品太差」，讓潘恆旭不滿表示會按鈴控告，要求名譽賠償。不過其實潘恆旭過去也曾在網路上批評不實，還被依妨害名譽罪函送。

據《今周刊》報導，傳播學者黃新生過去曾在網路上發表小說「黑手與密使的故事」，故事中描述了以華視電視台為背景的職場鬥爭和政治祕辛。雖然黃新生表示這是虛構小說，潘恆旭卻留言以「笑笑生」、「獨家內幕」、「政大學生」等字眼來影射政大廣電系教授劉幼琍教授是書中的女主角。

事後劉幼琍因認為網上的不實留言對她造成很大的傷害，因此報警處理。警方查出留言是潘恆旭從自家與網咖所發出，潘恆旭也坦承，6封留言確實是他寫的，警方因此依妨害名譽罪嫌將潘函送台北地檢署偵辦。

後來潘恆旭因為請人向劉幼琍說情，而劉念在潘要到新的單位去上班，年紀輕輕不要留下紀錄，因此答應和解，但條件是要在供出真正動機、在報紙上登道歉啟事以及給予精神賠償金。

潘恆旭在和解後又表示，他是因為要去大成報上班，為公司著想才和解，如果他是一個自由創作者，就不會選擇和解。他也強調，他其實是要針對黃新生，而非劉幼琍。

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