傳農曆年後宣布選總統 王金平：若宣布一定勇往直前

2019-01-10 11:24

〔記者林良昇／台北報導〕2020總統大選開跑，前立法院長王金平參選態勢越來越明顯，據傳王在與立法院國民黨團餐敘時直言會參與總統初選，預計農曆年後宣布，王金平今在立院受訪時仍不鬆口，還是強調「等待因緣」，不過他也透露，如果宣布的話就是表示決心，一定勇往直前。

王金平今在立院受訪，對於外界關切何時要宣佈參選總統？王金平說，因緣到就是因緣到，他也不知道什麼時候，「大家慢慢看吧」，「我現在還沒辦法直接說什麼」﹔而台北市長柯文哲認為王金平「選定了」，王則表示，他還沒跟柯談過話，還沒有跟柯交換過任何訊息跟意見。

是否在農曆年後表態，搶「聽牌」優勢？王金平則意有所指地說，大家盡力而為，不是說誰宣布就變成「聽牌」優勢，還有一段距離，但如果宣布的話就是表示出一個決心，一定勇往直前。

媒體也詢問，王金平近期多次跟跟高雄市長韓國瑜合體，代表兩人合作無間、當成夥伴？王金平表示，韓國瑜是他家鄉的大家長，「他是市長，我是高雄市的市民」，互動很頻繁也是很正當的，也是應該的。媒體追問，參選是否有「韓流因素」？王則說，每個人因素都有，包括媒體、人民的「念力」都會影響到他，他還是在等待因緣。

王金平也透露，本月11日中午與韓國瑜會在雲林見面，是感恩餐會，17日、18日在高雄，20幾日又有一個他跟全國商總理事長賴正鎰共同主持的企業家在南部的論壇，400多家廠商在高雄有幾個小時的互動，爭取大家都能到高雄去投資，而農曆年期間也難免跟韓有互動。

王表示，他17日在高雄那場尾牙，那天晚上所有的賓客都可以有一本他的新書《橋--走近王金平》，要他簽書的，他就簽，當成簽書會，媒體詢問，有沒有信心嬴過前總統馬英九回憶錄的銷售量？王回：「哎呀！怎麼可以跟老長官來做比較呢？這個沒有禮貌。」

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