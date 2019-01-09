中科院火箭技術持續精進 未來雲峰飛彈射程可涵蓋北京

2019-01-09 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕國防部配合國家太空中心進行太空科技長程計畫，其中由中科院發展的500公里低軌道運載火箭已完成先期推進載具測試，預計2021年底進行首次升空測試，屆時火箭在測試時達到預定高度並試射成功時，代表我國有能力生產超過1500公里的地對地飛彈，若將此火箭推進技術運用至雲峰巡弋飛彈，可將其射程推進到2000公里。

根據《上報》報導，過去我方曾以「麒麟專案」研發500公里低軌道運載火箭，累積大量探空火箭經驗，中科院也研擬「TAX-B」微衛星計畫配合太空中心，但隨著政黨輪替以及太空中心委外發射福衛系列衛星後，「TAX-B」計畫暫時被凍結。另外，中科院還以天弓飛彈等計劃研究火箭推進載具技術，在總統蔡英文上任後，重新評估「TAX-B」計畫可行性，確定由中科院研發500公里低軌道運載火箭，國防部以代號「麒麟專案」編列預算，再以「星展專案」預算負責遙測控制，同步進行火箭推進載具系統研發工作。

據了解，麒麟專案先製造出3套火箭推進載具後，今年開始分別進行陸上各項測試，整個計畫製造6套火箭推進載具，在分別完成陸上測試後，再進行系統整合及測試，由於載運火箭為四段式燃料火箭，每段脫離都需要遙測控制系統，飛行姿態也必需控制，此部分便是「星展專案」，導引技術的重點。

由於探空火箭經驗與技術已成功運用在雲峰巡弋飛彈，未來若是麒麟專案火箭完成升空測試，代表中科院有能力生產射程1500公里的地對地飛彈，同時雲峰巡弋飛彈可擁有更大的推進器，射程可從1200公里提升到2000公里以上，射程涵蓋中國北京地區以南的各軍事目標。

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