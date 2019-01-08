政戰局專文嗆「一國兩制」 打臉「習5條」謬誤

2019-01-08 17:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國國家主席習近平元月2日在《告

臺灣同胞書》發表40週年紀念會議上，拋出「習5條」，重申一中原則、「統一」構想，總統蔡英文立刻強硬回應我國不會接受「九二共識」；而國防部政戰局本週心戰文章「我們的心聲」內容除了指習近平的談話充滿矛盾，也指出中共操作統戰軌跡手法，即是「以共產黨的意志完成統一」，因此，國軍官兵應深刻體認「一國兩制」即為消滅中華民國，應支持政府政策，誓為國安堅實後盾。

國防部政戰局每週發布一則「我們的心聲」專文，本週緊扣「習5條」與我國政府機關反應主題。文章指出，習近平日前發表兩岸關係言論，提出五項新對台方針，內容軟硬兼施，以政治語言操弄民族意識、拉攏民心，企圖瓦解國人心理防線。

專文更直指，習近平提出包括「實現和平統一目標」、「探索兩制之臺灣方案」、「堅持一個中國原則」、「深化兩岸融合發展」及「實現同胞心靈契合」等五條。但其談話有所謬誤，第一項謬誤為「『一國兩制』不可行」，因為中共迄今仍堅持專制政權，將共產黨與國家、人民劃上等號，在兩岸議題上不僅未尊重歷史，也嚴重忽視台灣民意。而我國歷經6次總統民選，已是充分民主化的主權國家。

專文進一步指出，「習5條」發表後，國人均表達不贊同立場，蔡總統立即召開記者會駁斥。另外，香港執行「一國兩制」經驗，已證實香港人政治權利遭限縮，無法實施真正民主選舉，自由與法治基礎受侵蝕，故制度不同，是兩岸問題根本解決的窒礙。

專文指出，習近平談話的另一項謬誤為，中國「『和統』是宣傳，『武統』才是目的」，因為習本次談話真正原因，是須專心應付中國經濟發展減緩、美中貿易對決、內部鷹派勢力挑戰等危機，並非其謀台產生鬆動。中共始終未放棄對我動武，把「武統」啟戰責任歸責於我政府、外部勢力，企圖動搖中華民國與國際民主社群互信、激化我國社會矛盾，國人無法接受。

這篇專文也指出，習近平談話內容充滿矛盾，包含「繞過政府的談判」、「缺乏民意基礎的協商」及「華而不實的兩制承諾」等，盡見中共操作統戰的軌跡，隱藏在其「一國兩制」、「和平統一」及「融合發展」華麗包裝背後的政治目的，即是「以共產黨的意志完成統一」，因此，國軍官兵應深刻體認「一國兩制」即為消滅中華民國，應支持政府政策，誓為國安堅實後盾。

專文明確指出，中國透過在香港設置「內地口岸區」侵蝕香港自主執法權、廣設新疆「再教育營」強迫百萬名維族人接受思想洗腦與勞動，皆為中共極權治理產物。因此，國軍官兵應堅定捍衛我國2300百萬名同胞自由、民主和國家主權，並建立可恃戰力，確保國家安全和區域穩定。

專文指出，面對全球局勢瞬息萬變，堅持走民主的道路，和世界上理念相同的人攜手同行，就是我國最好的選擇，維持台海和平穩定，更是兩岸人民共同的願望。且歷史殷鑑稱「有實力才有和平」，國軍是國家繁榮富強不可取代的力量，面對中共不曾間斷的文攻武嚇，唯有建構「固若磐石」的國防武力，掌握關鍵嚇阻戰力，才能維持區域的和平，確保國家安全。

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