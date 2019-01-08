盧秀燕佈達新任副市長、副秘書長、都發及民政局長

2019-01-08 14:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今日於市政會議主持新任副市長、副秘書長、民政局長及都市發展局長佈達及宣誓交接典禮；由外交部前政務次長令狐榮達接任副市長，市府參事張金釵、陳如昌陞任副秘書長，都市發展局長由台中在地建築師黃文彬出任，民政局長則由曾任市府建設局長的吳世瑋接任。

市府指出，3位副市長之一的令狐榮達經歷豐富，曾任外交部前政務次長、中華民國駐加拿大代表、駐馬紹爾群島共和國大使、駐洛杉磯辦事處處長、外交部北美司司長、國家政策基金會董事等職務。

兩位新任副秘書長都是資深文官，陳如昌曾任市府參事、參議、經發局長；張金釵曾任參事、參議、聯合服務中心主任、秘書處代理副處長及社會局長。

此外，民政局長吳世瑋曾任市府建設局局長；都發局長黃文彬則曾任逢甲大學建築專業學院兼任教授、台中市環境景觀總顧問計畫主持人、台中市大台中建築師公會副理事長及台中市建築師公會常務理事，專長於建築規劃設計、都市設計綠建築、空間與環境分析及地理區域研究。

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