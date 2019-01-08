雄中學生議員政見：請韓國瑜將雄中雄女納入愛情產業鏈！

2019-01-08 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄中學每次學生選舉均在網路上引起話題，因為學生實在太有創意，這次有學生議員候選人更稱將與高雄市長韓國瑜接洽，盼望韓國瑜能投資建造雄中與高雄女中之間的地道，並將雄中、雄女納入其政見「愛情產業鏈」當中，以造福廣大單身同胞。

在雄中學生議員補選中，有兩名王姓高一同學共同角逐議員席次，而2號候選人寫於競選公報的內容相當爆笑，經歷竟表示自己「六肢健全，尚無殘缺」、「連續呼吸16年」，政見則稱要「與韓市長積極接洽，投資雄中、女地道」、「與市府接洽將雄中、女納入愛情產業鏈，造福廣大單身同胞」、「邀世堅跳生態池，間接刺激地方經濟」。

除此之外，2號候選人的政見相當呼應韓國瑜的政見，還稱要「打造愛情纜車，設站各校」、「打造愛情電影院，愛河畔有愛情摩天輪，雄中裡有愛情電影院」、「情書送的出去！人追得來！雄中發大財！」、「打造雄中全台首富」。

事實上，該名同學似乎對雄女有超乎常人的執著，非常想在雄中與雄女間挖出地道，在去年10月份的選舉中，該名同學的政見即為「爭取雄中、女挖地道經費，開通地道直通雄女」、「開啟雄中、女交換生計畫，每年1、3月到雄女當交換生」、「每月應有一次到雄女參訪、觀摩」、「雄中、女應增加必修愛情學分」。

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