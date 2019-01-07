郭信良盼回民進黨 邱莉莉痛罵「叛黨議長」

2019-01-07 20:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長郭信良今天出席南市議會進民進黨團三長交接儀式，事後受訪對於是否願重回民進黨，郭回應說，「如果可以的話」。對此，參選議長失利的民進黨團議長提名人邱莉莉表示，黨團三長交接是禮貌性邀請，但郭卻在場大放厥詞吃民進黨豆腐，權謀算盡令人不齒，痛批是「叛黨議長」、「政治變色龍」。

遭邱莉莉痛批 郭信良：情緒發言不置評

郭信良表示，他受邀出席黨團三長交接，現場有感而發，這都是一些感性之言，他是全民議長，對於議員同仁一些情緒性的發言，他可以理解，但不予置評。

邱莉莉今天下午發佈新聞稿表示，郭信良如果認為黃偉哲市長施政非得他協助不可，那麼議會政治就會讓政治變色龍要脅，相信市長只要施政契合民意，無黨籍或跨黨派議員對政策會理性支持，無須被叛黨議長綁架。

邱莉莉表示，郭信良等4位議員不僅跑票，當天也公開發表傷害民進黨的退黨聲明，把民進黨批評得如此不堪，來掩飾和國民黨團攜手奪權的事實，但私底下盡可能拖延黨紀開鍘的時間，雙面手法把民進黨玩弄於股掌之中，對民進黨紀造成相當大傷害。

邱莉莉強調，郭信良竟還為陳怡珍、周麗津、吳通龍3個跑票議員說項，籲民進黨「找新朋友不如找老主顧」，找三位議員回民進黨，但民進黨有黨格不可能讓人來去自如，即使不講政黨紀律，一般常理也沒有人會與見利忘義的「老主顧」往來，民進黨寧可找新客戶也不再接洽出爾反爾的「拒絕往來戶」。

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