自打臉！過去發言被起底 馬英九「九二共識」前後不一

2019-01-07 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國國家主席習近平對台喊話，將「九二共識」明確定調為「一國兩制」，總統蔡英文隨後強烈反擊，拒絕習近平的這番言論，更向台灣各政黨呼籲「不要再講九二共識」，對此，前總統馬英九在臉書抨擊，「因為拒絕『九二共識』而造成今天的困局，還要求別人也不能談，這是什麼心態？」不過比照過去馬英九的發言，這席話似乎自相矛盾。

據《信傳媒》報導，1992年時任陸委會特任副主委兼發言人的馬英九曾說過，「在一個中國的原則上，中共若要用一個模糊概念將我們吃掉，我們不會接受。我方無法接受沒有加註說明的一個中國原則。」如今習近平已明顯將「九二共識」、「一國兩制」畫上等號，在蔡英文力抗中國強勢欺壓之時，馬英九卻將現在台灣的困境全都歸咎於蔡英文拒絕「九二共識」上，指責蔡英文「還要求別人也不能談，這是什麼心態？」此時的馬英九是否忘了自己過去曾說過的話？

「九二共識」這名詞是從2000年才開始出現，時值首次政黨輪替，當時的陸委會主委蘇起根據1992年的「香港九二會談」，認為在那次的會談中和中共已取得了「共識」，便發明了「九二共識」這個名詞。2005年在中國北京舉辦的連胡會上，國民黨黨主席連戰、中共總書記胡錦濤雙方首次高調宣布支持「九二共識」，此後「九二共識」這個名詞就成了「國共」兩黨在兩岸關係上的通行證。

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