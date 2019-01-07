4年獎勵22億 柯文哲：思考插乾股提高市府補助效率

2019-01-07 14:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今天中午出席台灣產業合作發展協會成立大會，並提出「市府投資」的構想。柯文哲表示，過去4年北市府獎勵與補助貸款金額超過22億，他思考是否可以用插乾股的市府投資方式，提高市府補助的效率。

台灣各大企業成立台灣產業合作發展協會，並邀請柯文哲出席，柯今中午在現場致詞，結束後與企業人士留念合影，並在現場吃午餐，甚至在主持人的力拱之下，在台上唱了「堅持」，恭喜協會成立。

柯文哲表示，創新是台灣經濟唯一出路，要做的事有很多，他希望協會成立後能夠給政府意見與回饋，他認為業界比政府更了解市場，因此政府會扮演好平台的角色，讓企業可以更有效率運作。

柯文哲說，過去4年市府獎勵及補助貸款的錢超過22億元，他思考與其給獎勵，是否能用插乾股的方式，讓市政府補助效益提高，以前是直接補助錢，但這樣可讓市府投資、補助更有效率。

柯文哲也允諾，市府也會多舉辦產業座談會，企業若遇到困難、問題可提出，雙方做好溝通，「把所有的小問題都解決了，就沒有大問題，很多產業因為小問題沒辦法解決，累積起來就垮掉了，就像政府常被小問題整垮。」

柯文哲說，市府將持續蒐集大家的意見，不止是台灣企業，還包括日商、歐商和美商，把大家在台灣碰到的困境解決，當環境不斷改善後，企業就能更有效率的賺錢。

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