「派解放軍來收我身分證啊！」館長：我從今天開始台獨

2019-01-07 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平最近向台灣人重申九二共識、一國兩制，不過總統蔡英文強硬表示絕不接受，讓網紅「館長」相當讚賞。館長最近又在直播中大秀台灣身份證，並向中國嗆聲，「你現在就來叫解放軍來把我的身分證收走啊！」

館長最近在直播談起兩岸的議題，他認為蔡英文身為國家元首強硬回應習近平，讓他很欣賞，他稱讚小英比歷代總統還要Man、還要有Guts與膽識。館長表示，中國動不動要拿飛彈打台灣、動不動就嗆台灣，「我還不能講話？」他認為這是尊嚴問題。館長直言，如果現在只要說不跟中國統一就是台獨，「那我就是台獨，我從今天開始就是台獨！」

館長也說，他從小到大身份證都是中華民國，「我就是一個國家啊。」、「我他媽連我自己中華民國都不能講？」他接著更在直播裡拿起身分證向中國嗆聲，他表示身分證上有台灣國旗、寫著國號中華民國，「你現在打過來沒收我身份證！」

許多網友都留言大讚館長，「館長終於硬起來了﻿！」、「我是中國人，我也支持蔡英文同志連任！」、「館長真男人！」、「我是台獨，這次我挺館長！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/