朱立倫批小英讓兩岸動盪 陳其邁：只是迎合中國

2019-01-06 23:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕前新北市長朱立倫批評蔡英文讓兩岸關係陷入動盪。前立委陳其邁今透過臉書力挺小英，直言朱的「動盪說」，及不提反對一國兩制的説法，只是迎合中國，不會獲多數台灣人民支持，與蔡英文總統反對一國兩制宣示的做法相比、高下立判。

習近平日前將九二共識定調「一個中國」，以「一國兩制」作為解決台灣問題的具體方案，蔡英文總統明確表示拒絕，獲國人一致認同，朱立倫則批評蔡英文讓兩岸關係陷入動盪。

陳其邁認為，朱立倫是要選總統的人，這種說法「毋湯啦」，朱提出「動盪說」，又不提反對一國兩制的説法，只是在迎合中國，不會獲得多數台灣人民的支持。

陳其邁指出，習近平對九二共識、一國兩制的定調，是絕大多數台灣人民無法接受的，蔡英文總統正是代表台灣人民，做出反對一國兩制的宣示，朱立倫應該明確反對一國兩制，但他卻選擇退縮不語，與蔡英文總統相比，高下立判。

陳其邁表示，2015年5月4日，朱立倫和習近平會面，未見朱提中華民國、一中各表。

近期接受央視專訪時，同樣也是只有提到九二共識，未見中華民國、一中各表。

大家都知道，習近平的九二共識和國民黨的「九二共識，一中各表」截然不同，那麼又何來共識呢？這難道不是在自欺欺人嗎？

陳其邁總結，台灣人民真正需要的領導者，是有智慧、有勇氣，儘管在強大的壓力下，依舊能夠捍衛台灣，與人民站在一起的人。

陳其邁「陳其邁 Chen Chi-Mai」臉書粉專貼文：

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