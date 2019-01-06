青商會致詞 蔡總統：國家正面臨外部很多挑戰 盼堅定相挺

2019-01-06 18:22

〔記者李雅雯／台北報導〕總統蔡英文今天下午4點半前往圓山大飯店，出席國際青年商會中華民國總會總會長暨理監事宣誓就職典禮。蔡英文在致詞中談到，國家正面臨很多外部挑戰，盼能獲得堅定相挺，今年除了基本工資調升、減稅等政策外，行政院也正在研擬方案，讓民眾共享經濟成長紅利，如元旦談話中所說，今年會是拚民生、顧民主收成的一年。

蔡英文表示，國家正面臨外部很多的挑戰，盼能獲得堅定相挺，請大家繼續團結在一起，為台灣付出與努力，現在很多政策已經開始實施，今年像是基本工資調升以及減稅措施，都將可以照顧到社會上較辛苦的民眾；一個政策最重要的目標，就是要做到人民有感，也請行政院提出方案，將經濟成長的紅利和稅收分享給民眾。

蔡英文指出，已經透過法規面、政策面努力打造良好的環境，例如公司法已經做了大幅翻修，為大家帶來更多新的資源跟機會；一年開始國際社會有各種變動，尤其是美中貿易戰，很可能對台灣的產業環境跟經濟發展帶來考驗，「但是危機就是轉機」。

蔡英文強調，政府已經對各項情勢做好積極因應準備，不只要調整台灣在全球供應鏈的角色，也要活用中小企業的靈活度跟應變度，讓台灣經濟展開新的局面，青商會很多成員都是優秀的中小企業業主，一定會在台灣轉機中發揮力量。

蔡英文在會場上誇揚青商會代表的是勇於創新的精神、力量，她說，不論是國家、社會或是政黨，勇於創新是最重要的精神，勇於面對機會、挑戰，提出新的對策跟方案，才能讓整體不斷地進步，「要做到創新，我相信年輕的力量，青商會在青年力量當中是一個不可或缺的一份子」。

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