彰化負債逾400億 王惠美：營養午餐、社福、人事通盤檢討

2019-01-05 17:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣負債太多？縣長王惠美今天說，施政勢必要做改變，該省的省，該花的花，包括營養午餐、社會福利、縣府人事與業務等等，都要通盤檢討；至於縣議員小額配合款，財源都還在找！

王惠美今天出席和美花海節時主動提到，她上任以後清查縣府財務狀況，發現目前帳目上看得見的縣府債務約有261億元，看不見的債務約150億元，合計債務約409億元；縣府歷年預算編列約420至430億元，108年編列到約500億元預算。

王惠美強調，面對這樣的財政狀況，縣府專業的財政單位建議，如果不做一些相當的改變，可能明年連預算會編列不出來，因此，未來會重新檢討，把財政好好分配，「開源節流」，請給縣府團隊一點時間調整。

王惠美下午參加卦山文創市集時，記者提問彰化負債情況要如何調整？她說，現在在做一些人事跟業務的檢討，有的東西透過整合，不需要辦這麼多活動就拿掉，變得更精緻化，更多樣化，人事就一直縮編，遇缺不補，或是整併，像戶政透過合併與檢討，慢慢把人事經費省下來。

而縣民最關心的社會福利部分，王惠美表示，營養午餐、社會福利，會做通盤檢討，最後會跟大家一併做報告。

在人事檢討部分，王惠美強調，檢討人事部分，處長自己檢討科長，科長檢討科員，臨時人員，如果認為可以就繼續用，人員有一定有考績制度，會做一定調整。

至於議員小額配合款部分，王惠美強調，這都還在做檢討，全彰化縣工程費用只編5000萬元，在配合款、工程款部分，財源都還在找。

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