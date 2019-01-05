國民黨被習打臉仍提九二共識 滅火器主唱：標準渣男

2019-01-05 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日明確回應中國領導人習近平的對台談話，強調台灣拒絕九二共識、不接受一國兩制，獲得許多國人讚賞。但國民黨日前發出聲明卻再提認同九二共識、堅決反對台獨，遭到許多網友砲轟。對此，常評論時事的滅火器樂團主唱楊大正搖頭感嘆，並妙喻國民黨的行為就如同「渣男」。

楊大正近日在臉書表示，「27年前亂唬爛的幹話，可以在2019年每天被討論實在是很了不起！你C我T不是簡單很多嗎？到底有什麼好討論的啦⋯⋯傻眼」。他說，真的不懂投票給國民黨又不希望統一的朋友到底在想甚麼，每天都在確認國民黨「你們真的有愛中華民國齁？」、「沒有要把台灣賣掉齁？」、「要捍衛我們的夢想唷！」又撒嬌又哭哭啼啼的。

楊大正直言，根本問題就是國民黨說一套做一套，在台灣把中華民國掛在嘴上，「跟共產黨交流的時候又什麼時候提過你中華民國了？」，他認為，這種行為就像感情裡的「標準渣男嘛」。

楊大正也強調，「國民黨這種恐怖情人就是放水流就對了啦，看你們這樣擱擱纏我也是很累了」，他還說，相較上述這些支持國民黨卻又不想統一的人，「統派的朋友抬頭挺胸的樣子我就舒服多了」，笑稱「就當跟外國人相處、或把自己當成外國人就好了」，而背景音樂就放「我們不一樣」吧。

網友見狀也紛紛留言，「說的好，就是這樣啊」、「水啦 根本中懇」、「我開始懷疑習包子其實是在幫蔡英文助選2020的」、「國民黨就政戰部隊的心戰喊話而已！40年前國民黨對岸喊話:對岸的朋友，我們的饅頭跟枕頭一樣大，我們的水餃吃一顆就飽，而現在只是對像（象）改變:高雄已經賺大錢，夜市木瓜牛奶一夜狂賣兩萬杯！我們都知道只是個笑話」、「我無法想像高雄這溫柔的女子被渣男騙砲，騙四年之後會怎樣...」。

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