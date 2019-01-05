被指和謝龍介合作？郭信良：郭國文先為一例一休修法負責

2019-01-05 14:37

〔記者邱灝唐／台南報導〕隨著台南市長黃偉哲就任，原任第2選區立委將進行補選，地方盛傳國民黨將由議員謝龍介出馬角逐。爭取民進黨提名的前勞動部次長郭國文今日質疑，謝跨區參選是與議長郭信良談好條件。對此，郭信良稍晚駁斥，並抨擊郭國文該先為力推一例一休修法導致九合一選舉大敗而反省。

不過，郭國文聽聞郭信良的回應，進一步解釋他的說法主要是針對謝龍介，因為郭信良與謝才剛有合作關係，他此番推測是合理推估且帶有善意的提醒，重點還是要回歸到謝龍介參選，而他會積極迎戰、固守選區，為民進黨守住這一席。

郭國文今早召開記者會，指出謝龍介原本沒有規劃參與立委補選，但近日卻傳出將投入選戰，這個轉折又發生在議長選舉之後，令人懷疑是否與郭信良所協議，為了避開與其政治盟友、立委陳亭妃的競爭才跨區參選，謝該講清楚、說明白。

對此，郭信良稍晚發聲明駁斥他與謝龍介沒有任何協商也沒有任何條件交換，並抨擊郭國文不該因民調落後，就用抹黑手法傷害別人，藉此墊高自身聲望，這項在市長初選用過的手法，已經讓黃偉哲向陳亭妃發道歉函，這次又企圖用同樣手法爭取提名；郭指出，總統蔡英文、行政院長賴清德和日前退選的李俊毅都指出黨內一定要團結，郭國文為何還要用所謂的猜測、臆測來中傷前同志跟同黨立委，看見郭國文再一次意圖撕裂民進黨，並可能導致民進黨在台南再輸一城，這才是讓他這個老黨員痛心又難過的事情。

郭信良更大酸，郭國文應該先面對在擔任勞動部次長時所力推的一例一休修法，這已經讓民進黨吞下在九合一選舉大輸的惡果，如果不好好檢討反省，未來若是進入立法院，不知道會不會又提出讓民進黨失去民意的法案。

被問及此事，郭國文回應，先前7大工會聲援他時就有澄清過，他是政策及各方的說明協調者，次長的權責沒有那麼大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/