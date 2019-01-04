桃園立委選戰提前開打 楊朝偉宣布參選

2019-01-04 19:29

［記者謝武雄／桃園報導］前桃園市議員楊朝偉今天在臉書粉絲頁宣布參選第六選區立法委員選舉（八德、大溪、復興、中壢12里），前立委孫大千也力挺。事實上，國民黨於九合一選舉大勝，對於即將到來的立委選舉，黨內躍躍欲試，包含前縣長吳志揚、黃國園黨部主委于北辰、前立委陳根德、楊梅天成醫院執行長徐慧伊、中常委侯佳齡及市議員萬美玲、魯明哲，前市議員謝彰文都傳出有意參選。

桃園市各選區立委如下：第一選區（龜山、蘆竹、桃園11里）民進黨鄭運鵬、第二選區（楊梅、大園、觀音、新屋）民進黨陳賴素美、第三選區（中壢）國民黨陳學聖、第四選區（桃園）民進黨鄭寶清、第五選區（平鎮、龍潭）國民黨呂玉玲、第六選區（八德、大溪、復興、中壢12里）無黨籍趙正宇，6人都會爭取連任。

國民黨部分，吳志揚表態要在第三選區參選，由於陳學聖現為該選區立委，加上魯明哲、侯佳齡都傳出有意參選，也讓第三選區選情錯綜複雜；另，于北辰傳出可能在第一或第六選區參選，雖然這次九合一大選，國民黨議員席次不錯，但很多黃復興提名的黨員落選，將影響于北辰提名；陳根德耕耘地方甚久，未來到立法院甚至會更上層樓，地方傳出他可能就第一或第四選區擇一處參選。

徐慧伊目前就讀台大博士班，她是中常委張育美女兒，天成醫院耕耘楊梅30年，徐慧伊於第二選區參選，地方呼聲高；另萬美玲挾桃園區議員選舉最高票，欲更上層樓，可謂來勢洶洶；至於謝彰文於議員選舉意外落選，支持者都呼籲她更上層樓，若謝彰文參選，將挑戰現任立委呂玉玲。

民進黨部分，陳賴素美面臨市府顧問黃世杰挑戰，黃世杰是桃園農田水利會總幹事黃金德的兒子，又是台大法研所高材生、公費留學，形象清新，對陳賴素美而言將是嚴峻挑戰，另鄭寶清則面臨前市議員范綱祥挑戰，巧得是范綱祥、黃世杰都擔任過執業律師，都具有法律背景。

而在第五選區部分，本屆立委選舉張肇良敗選，此次極可能捲土重來，至於第第三選區，黨內也在徵詢地方人士意見，包含前立委黃仁杼等，都有很能披掛上陣。

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