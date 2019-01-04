守護台灣豬！小英火速簽署豬瘟修法 網友狂讚

2019-01-04 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕本週一（31日）在金門海邊發現的海漂死豬，昨檢驗出感染非洲豬瘟，研判應是從中國漂到金門。總統蔡英文今（4日）到金門針對非洲豬瘟視察，並火速簽署公布「動物傳染病防治條例第34條」條文修正案。對此，網友們紛紛大讚，「推小英啦 總算硬起來了」、「做該做的事就對了」。

蔡英文今天在臉書指出，上週五立法院三讀修正通過「動物傳染病防治條例」第34條條文，「昨天立法院咨文送到，我立刻簽署，並在今天一早正式公布」。

蔡英文表示，防疫事關重大，法令和第一線行動都務必跟上，才能避免非洲豬瘟疫情擴散！即日起，按照新的法律規定，檢疫物（也就是可能傳播動物傳染病病原體的任何物品）不得以郵遞寄送輸入。如果以郵遞寄送輸入，將會退運、沒入或銷燬。農委會將派員到國際郵包處理中心，進行郵包查驗作業。

蔡英文並呼籲，「守護台灣豬，我們一起盡最大的努力！」

相關新聞被轉貼到PTT後引起網友熱議，許多人拍手叫好，留言大讚「這次危機處理真的很棒」、「讚啦 這個必推」、「霸氣小英回來了 做事、回應問題的效率 好快」、「火力全開！中國豬不要來」、「真的要連任了」、「小英讚讚讚」。

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