蔡其昌推臉書投票測民意 95％支持蔡總統捍衛主權

2019-01-04 12:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕您贊成小英總統強勢捍衛主權，還是習近平的一國兩制？立法院副院長蔡其昌臉書3日晚間推出為期1週的網路票選活動，目前「支持小英總統堅定反對」獲得95%，「認同習近平一國兩制政策」僅5%，捍衛主權壓倒性領先。

中國國家主席習近平在北京人民大會堂發表「告台灣同胞書」40週年紀念談話，總統蔡英文強硬回擊：「身為中華民國總統，我們不接受九二共識，根本原因是因為北京政府定義的九二共識，就是一個中國、一國兩制。」蔡其昌也抨擊九二共識毫無新意，就是意在消滅中華民國台灣的主權。

蔡其昌為了解民意，在臉書上舉辦為期1週的網路票選活動，提供「支持小英總統堅定反對」、「認同習近平一國兩制政策」2個選項，開放網友票選。目前已湧入上千名網友投票，其中「支持小英總統堅定反對」獲得95%，「認同習近平一國兩制政策」僅5%。

票選活動上線後，立刻引起網友留言，一面倒支持小英總統強勢捍衛主權，網友鐘俞哲說：「一邊一國，台灣就是台灣，中國就是中國，沒有什麼所謂的一國兩制」網友石敢擔則說：「台灣加油，蔡總統加油，台灣就是台灣」網友楊明峰 也「力挺蔡總統！」

網友Seb Ch椰榆說：「 居然有人投同意一國兩制呢，真驚人。比國民黨支持者更令人無法理解。」網友陳佑成也說：「台灣有台灣的歷史，中國有中國的歷史是不一樣，有一些台灣人腦袋有問題才會去支持一國兩制」網友邱俊雄 說：「習近平你的國家有種就用人民來直選總統再説，不要再那邊放臭屁」。

蔡其昌也在臉書發文表示，習近平的談話，不意外，也沒新意，「九二共識」就是一國兩制！他強調「維持現狀」是：國家還在，主權還在，中華民國國號、國旗還在。「一國兩制」是：國家不見，主權不見，中華民國國號、國旗消失了。並諷刺藍營說，「不知道國民黨還要不要喊『九二共識』？或者要改為『九二共識各表』？」

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