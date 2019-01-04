陳炳甫稱民汐線跳可過民生社區 陳思宇：錯誤決策比貪汙可怕

2019-01-04 10:37

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同區立委補選白熱化，「柯家軍」無黨籍參選人陳思宇今早再度前往捷運雙連站附近的謙和市場掃街拜票，對於國民黨參選人陳炳甫認為捷運民生汐止線跳過民生社區不設站，陳思宇直言，錯誤決策比貪汙更可怕，陳炳甫應了解實際需求。

陳思宇表示，據她了解，北市捷運工程局已通過一個民意調查，並將規劃民汐線送到中央審定，陳炳甫還提到可以邊蓋再設站，她不認同此作法，認為先蓋再設站會有穿衣服改衣服的危險性，以及安全營運的困擾。

陳思宇強調，提出政見是好事，但還是要符合人民實際的需求，保障安全才是最重要的。

近日陳思宇頻頻與台北市長柯文哲「合體」，明日兩人將舉辦海報簽名粉絲會，媒體問柯擔心她民調落後而選情危急？陳思宇說，民調就是參考，地方民眾看到她也會替她加油，她現在就是一直往前衝、一直走就對了。

陳思宇表示，柯也告訴她年輕人沒有什麼可以比，知名度不如人家就是努力走，會走會出名，所以她現在就是一直努力往前走，爭取選民認同。她提到，以前在北市府擔任首長與柯有許多合體的機會，只是現在選舉大家比較注意，市長也相當關心她，給她機會，昨晚一起出席餐會，還要她自我推薦。

陳思宇笑說，這是市長第一次幫子弟兵助選，她也會努力。去年底辭掉北市觀光傳播局長一職，陳思宇全心投入選舉，今日第二度再到謙和市場拜票，陳思宇熱情與市場攤商話家常，陳說，前幾天她也到大龍、蘭州市場拜票，許多人誇她認真，她會用實際行動讓大家看到她的努力。

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