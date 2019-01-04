習近平談一國兩制 香港各界急警告：台灣千萬別相信！

2019-01-04 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念會發表演說，定調「九二共識」就是一個中國、提倡一國兩制等。對此，香港各界人士、網友紛紛警告台灣「千萬別上當，以免重蹈香港覆轍」。

香港學者、政治人物呼籲台灣「別重蹈覆轍」

習近平的演說在香港政界引來反彈，各方紛紛向台灣提出警告，提醒台灣不要重蹈香港覆轍。香港理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華，就在蔡英文總統的臉書上留言，指出「無論是香港版的一國兩制、澳門版的一國兩制，或是傳說中的台灣版一國兩制，只會同樣都是騙局，最終都只是會淪為陷阱。」

根據台灣醒報報導，公民黨主席梁家傑也指出，以目前香港的情況來看，足以反映一國兩制都是騙局，「對台示範」的作用早已不復存在；香港時事評論員劉銳紹也表示，習近平的講話是「舊調重彈」，香港的一國兩制套用在台灣上根本「格格不入」。

香港民主進步黨幹事長楊繼昌昨（2）日也在臉書發文，讚揚並聲援台灣國民建立與維繫民主制度的努力，表示「台灣是一個主權獨立的國家」，並稱「這是對客觀事實的陳述」。楊繼昌也表示，自己身為香港人，有資格與義務當作「兩制騙局」的見證人，向台灣國民提出警告。楊繼昌也說，身為民主派人士，他理應站在守護民主制度的一方對抗極權，沉默就是縱容獨裁者利用國族主義壓制民主自由。

香港民眾普遍不信任共產黨

根據香港大學調查，香港人對「一國兩制」信心淨值的變化，從回歸1997下半年的45.5%，到2018年下半年變為-3.5%，相差49%。而日前針對港人的移民抽樣調查，有三成四的民眾表示有意願，最想移民到加拿大佔18.8%，澳洲第二名18%，台灣則是排名第三佔11.3%。

根據《新唐人》記者實地採訪香港市民，民眾紛紛表示「普遍人對共產黨的信任不是那麼高」、「現在比回歸前會多了很多制肘或多了很多所謂秋後算帳的事。」新唐人香港記者更表示，「從1997年以來，每年的七月一號，港人都會舉行抗議中共的大遊行，中共的一國兩制行不行得通，香港是最好的例子」。

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