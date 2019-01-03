原民外交跨一步！我與馬紹爾簽署文化合作協定

2019-01-03 17:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕同屬南島語系國家，我國與馬紹爾群島共和國今簽署「南島民族文化事務合作協定」，由原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）與馬紹爾群島共和國文化及內政部長亞曼達．馬修（Amenta Matthew）代表兩國簽署，這也是自原民會成立以來，第一個與太平洋友邦簽署的雙邊合作協定。

簽署儀式以阿美族傳統祈福儀式揭開序幕，除了合作協定書交換，也安排台灣阿美族以及馬紹爾在台留學生進行傳統歌舞表演，象徵互相歡迎及慶祝，優美的歌聲及舞蹈展現南島民族豐富的文化活力。

夷將．拔路兒回憶，曾前往5000公里外的馬紹爾造訪2次，那邊的阿美族僑胞跟他分享，馬紹爾的原住民跟台灣原住民相似的地方，就是分享的傳統文化。而他也發現，馬紹爾的語言跟台灣原住民語言有相似的地方，例如數字「3」、「 眼睛」等詞的發音都極為類似。

夷將．拔路兒說，相關合作協定從去年5月就已經開始提出，透過馬紹爾人民與台灣原民族進行實際交流，分享彼此文化與經驗。合作協定內容經過不斷來回討論跟修正，去年底獲得行政院核定，交流的構想終於要付諸實現，他感到興奮，也感謝外交部協助。

夷將．拔路兒也介紹協定內容，包括語言文化、傳統知識與技藝、經濟、體育等多面項領域交流及合作，同時也納入大家都面臨的氣候變遷議題，一起面對環境及氣候變遷帶來的嚴峻挑戰。而這項合作協定的簽署，就是著眼於兩國與南島文化的親近性，這也是原民會成立以來第一個跟友邦進行的雙邊合作協議。

亞曼達．馬修致詞時先向蔡英文總統及台灣全體人民問好祝福，這是她第二次來台灣，她認為這次簽署合作協定對未來是重要里程碑，將使人與人之間、文化交流更加緊密，她期待未來有更多更新發展，並成為一個機制，也會一起面對包括氣候變遷在內的諸多挑戰，台馬未來關係會更加緊密、強壯。

夷將．拔路兒更明確指出，今年規劃是透過兩國間傳統祭典做實質交流，馬國在9月有年度祭典，我將組團前往參加，同時也規劃邀請馬紹爾民眾來台灣參與傳統祭典。另外，台灣身為南島民族語言的起源地，也會安排族語老師、語言學家進行交流。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/