習近平重申一國兩制 柯文哲：不被台灣主流民意接受

2019-01-03 09:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國發表「告台灣同胞書」今年滿40週年，中國領導人習近平昨進行講話時一再強調「國家統一」，首度提出探索「兩制台灣方案」。蔡英文總統隨即召開記者會回應，強調台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識。

台北市長柯文哲今天上午在市長室外接受媒體聯訪，對於習近平談話是否極統，且時間點已經排出來了？柯文哲表示，只能說了解習的立場，但他還是堅持兩岸關係是五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

至於總統蔡英文回應指兩岸是中央職權，是否沒有釋出善意？柯說，對他而言，陸委會也說兩岸關係是中央職權，所以台北市長也不用去講太多，還是用中央當基調，再去調整。

總計習近平昨日的談話中，一共說了兩岸同胞都是中國人、中國人不打中國人、台胞要做堂堂正正中國人、中國人幫中國人、中國人的事要由中國人來決定，似乎都隱含「兩岸一家親」概念。

談到「兩岸一家親」是否已經成為新的通關密語，柯表示「還好啦！」他指出，兩岸一家親比較沒有涉及政治層面，這就是一種釋出善意，城市交流的層面。

而習近平在談話中首度提出探索「兩制台灣方案」，會不會因此害了國民黨？柯直言「目前習近平的說法還沒有被台灣主流意見接受」，他認為雙方離心靈契合還有一點距離。

媒體追問是哪一部分或哪一句話沒有被主流民意接受？柯只說：「整個大意上看來是這樣。」沒有多做回應。

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