李遠哲、吳澧培等4大老 公開信籲蔡英文勿選2020

2019-01-03 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在去年九合一選舉大敗，各界關注蔡英文總統的下一步。總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人今天發表公開信，呼籲蔡英文不要參選2020年總統連任。

公開信表示，這是不情願、也極不希望、極其痛苦的公開信。呼籲欲訴求非常明確，一、請蔡總統放棄連任的野望，公開宣布只做一任；二、請總統交出行政權，退居二線，落實憲法第53條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定，由新任行政院長全權組閣，指揮內閣。

公開信呼籲，當務之急，唯有把中央執政的力量發揮到最大，為了阻卻中國統戰、遏制裡通敵國的惡苗孳長，而且只有強化在握的行政與立法權之一途。執政黨在國會依然多數，該立什麼法就立什麼法；徒法不能自行，還得靠中央政府把關。如此雙管齊下，只有選拔一位強而有力的最高行政首長，一舉提振士氣、展現實力，而且馬上可以贏回民心，為2020奠下勝基。

他們也願提出閣揆人選的條件，既然賴閣非總辭不可，最好人選必須有理念、有能力、有行政經驗，而且有成績可以為人稱道，更重要的是完全沒有獵取大位的野心，從而可以抖落包袱，勇往直前。

最後提到，若繼續做連任大夢，可以斷言，綠營中一定有人起而爭鋒，屆時他們不得不支持另一組候選人。「綠營會不會分裂？會，蔡總統您會不會連任成功？否。我們已把損益利害剖腹相告，所以分裂之咎不在我們，責任還是由您承擔。」

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