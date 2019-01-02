習喊「不打中國人」 顏擇雅：最打臉這話的是《大江大海》

2019-01-02 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今（2日）出席《告台灣同胞書》發表40週年紀念儀式，於談話中不斷向台灣人喊話「中國人不打中國人」、「血濃於水」等。引雅言文化出版公司創辦人兼作家顏擇雅發文，指龍應台著作《大江大海》寫出「中國人專打中國人」，且「血濃於水」本來是西方用來霸凌中國的一句話，現在中國則拿它來霸凌台灣。

習近平今日於談話中提及，「堅持一個中國原則，中國人不打中國人」。顏擇雅透過個人臉書發文，「最打臉這句話的書就是龍應台《大江大海》」。她解釋：「此書呈現了中國最近一次改朝換代的無情殺戮，讓我們明白為何中國人總自我標榜愛好和平，從不侵略外國，原因就是中國人專打中國人。」強調「歷史課本那麼多改朝換代，每次都是中國人打中國人」。

針對談話中另一句「兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的！」顏擇雅也反擊「北京最喜歡跟台灣講『血濃於水』，但中國古代根本沒這種說法。這成語原本是德文，Blut ist dicker als Wasser。」

顏擇雅還舉出歷史：「更諷刺的是，這句話第一次跟中國發生關係，是用來侵略中國的。1859年，第二次鴉片戰爭跟美國一點關係也沒有，美國官方立場是中立，美艦隊司令Josiah Tattnall 卻以 『血濃於水』為由自作主張，幫英軍攻打中國。」

她總結：「也就是說，『血濃於水』本來是西方用來霸凌中國的一句話。現在中國則拿它來霸凌台灣。」也補充，「如果看完《大江大海》意猶未盡，可繼續看荷蘭裔學者馮客《解放的悲劇》」，此書寫「共產黨剛上台那幾年如何刻意發動中國人屠殺中國人」。

顏擇雅臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/