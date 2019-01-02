民國黨泡沫化 與國會政黨聯盟合併

2019-01-02 12:47

〔記者林良昇／台北報導〕民國黨今天表示，與國會政黨聯盟合併，並同時向內政部呈報。據了解，曾與親民黨主席宋楚瑜搭配參選副總統的民國黨前主席徐欣瑩在去年九合一大選後請辭，現任民國黨主席為吳旭智，國會政黨聯盟主席為悟覺妙天禪師，民國黨將與國會政黨聯盟於1月25日完成合併。

民國黨指出，民國黨於104年成立，在眾多黨員同志的努力之下，已在全國建立一定的知名度。然而去年地方公職人員選舉的結果，雖然仍維持3席縣市議員席次，但還是不符原先的期望。以民國黨單一政黨的力量，要達到翻轉台灣藍綠惡鬥的政治生態、提升全民經濟民生的目標，顯然還有很大的落差。所以民國黨勢必要轉型，必須結合更多理念相近的人士和團體以擴大力量，才有機會取得更多的政治資源來實現民國黨博愛全民的創黨精神。

民國黨表示，在去年選舉之前，已有一些本黨菁英，以及各黨各派的有志之士，認知到台灣政治崩壞、兩岸關係停滯、經濟民生不斷惡化，台灣已面臨生存危機，但單靠一些政黨的個別力量，很難翻轉，因此發起籌組了一個全新的政黨，名為「國會政黨聯盟」，以柔性政黨的聯盟體制，廣納各黨各派各團體理念相近的人士，團結個別力量，以「翻轉台灣、翻轉國會、兩岸和平」為目標，號召全民一起來救台灣。

民國黨說，基於「國會政黨聯盟」與民國黨的理念一致，也符合民國黨轉型的方向，日前民國黨全國黨員代表大會正式通過民國黨與「國會政黨聯盟」合併的決議，並隨即獲得「國會政黨聯盟」全國黨員代表大會的通過，同時向內政部呈報。

民國黨指出，兩個政黨將於108年1月25日正式完成合併。民國黨呼籲所有黨員與支持者，在台灣競爭力不斷流失而面臨生存危機的狀況下，需要團結大家的力量，一起來搶救台灣，請大家一同加入「國會政黨聯盟」，為翻轉台灣、翻轉國會、改善兩岸關係、提升民生經濟而共同努力。

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