花蓮農民曆少了這一味 蕭美琴：清爽多了！

2019-01-02 12:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府過去9年來製作的農民曆上都會印製前縣長傅崐萁頭像，今年新的農民曆，封面上一反常態少了縣長頭像，頓時怪怪的，立委蕭美琴也在臉書上寫道：「剛收到花蓮縣政府最新的農民曆，封面沒有神也沒有王，取而代之的是花蓮美麗的花海美景，清爽多了！ 」

法務部次長、前代理縣長蔡碧仲也證實這是他在花蓮代理任內製作的農民曆，他說，使用公帑做事就是以縣府為主體，就像是今年度的這本農民曆，上面不會有他代理縣長的名字、人像，可以整年度一直用，而施政作為也不用一直去強調個人色彩，有做事民眾就會有感、明白，不需要一直浪費公帑標榜個人名義。

前縣長傅崐萁任內許多公家文宣一定都會有傅崐萁的相片，從國小的習作本、敬老票證、農民曆、月曆、發送弱勢家庭的白米，到縣內各種政策大型文宣看板等等，被外地網友戲稱：「無所不在的傅崐萁」，過去發送的農民曆內頁，也有多達二十多頁的宣傳政績照，農民曆內容反變成次要角色。

今年花蓮縣政府發送的農民曆，封面是花蓮玉里地標客城橋加上美麗的花海，內頁相片也變成政府政策宣導，以及回顧過去一年花蓮縣政府各局處的施政措施，並沒有太多強調縣長個人的形象廣告。除了立委蕭美琴寫臉書說：「清爽多了」，也有網友貼上歷年的農民曆來比較說：「今年少了這一位」。

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