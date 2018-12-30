懸崖勒馬！台大校友發起連署 籲教育部停止台大校長交接

2018-12-30 20:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕前教育部長葉俊榮25日突襲發聘，讓管中閔上任台灣大學校長，但沒有解決台大校長遴選瑕疵，今傍晚由台大校友黃新田、王文猷、張邦彥、沈添富、陳景川等人發起連署，公開呼籲，要教育部應即停止辦理「台大校長交接」，以免再犯瀆職。

該連署公開信由台大校友發起，如沈添富是前台大農學院院長，陳景川是美和科技大學校長等，透過日前告發葉俊榮瀆職圖利犯罪的律師林憲同等撰文，從法理與法制層面分析，認為教育部不應聘管中閔為台大校長，明年1月8日也不能派員到台大辦理校長交接，呼籲官方懸崖勒馬。

公開信提到，依據憲法第162條是大學法第9條的授權母法，而台大校長遴選是教育部對台大的行政委任授權，而國立大學校長聘任權一直都屬於教育部，可對台大遴選瑕疵結果拒絕或發回重啟。

而信中也闡述，大學自治與教育行政監督的分際，同樣基於憲法第162條，國家對國立大學享有行政監督權，監督校長遴選並不牴觸學術自由與大學自治；重申教育部對台大遴選出管中閔所涉的「遴選程序瑕疵」，享有最終實質審查權。

同時，信中在提台大遴選瑕疵，以學術倫理角度闡述，認為管中閔隱匿「台灣大哥大獨董」身分而違背告知義務，台大遴選會委員蔡明興是台灣大副董卻未迴避，也違反行政程序法的迴避義務，此重大瑕疵已讓管不適任台大校長。

且，雖25日葉俊榮聘管中閔為台大校長，但早在之前教育部5月4日公文是要台大重啟校長遴選，遭台大、管中閔、台大生等人提行政訴願，就在26日行政院駁回三方訴願，換言之，訴願會認定教育部5月函文非行政處分，是上級對下級機關的行政監督。

公開信結論，教育部25日發聘准許准聘管中閔應屬無效，管明年1月8日仍不能任台大校長，呼籲行政院應在元旦完的2日立即發文飭命教部停止辦理台大校長交接，只要教部未派員，管上任自屬無效，若仍有公務人員執意辦理違法交接，將涉瀆職犯罪，未來將另案提出刑事告發。

再者，台大教授吳瑞北也以校長候選人身分提出訴願、訴訟等，也盼法院趕在明年1月8日前裁定其假處分，阻止台大與管中閔進行校長交接；該信最後也公開徵求台大師生及台大校友返校進行連署。可洽（02）2958-8880。

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