陳思宇、何志偉掃街撞場 「柯家軍」全員出動助陣

2018-12-30 12:56

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，「柯家軍」參選人陳思宇今上午與民進黨參選人何志偉「撞場」，同時赴市場掃街，除陳的父親、議員陳建銘陪同，包括北市府發言人兼觀傳局長劉奕霆、副發言人「學姊」黃瀞瑩、柯昱安也現身，「柯家班」幾乎全員到齊助陣

陳思宇、何志偉2人今天上午同時在10時赴士林市場掃街。何先抵達受訪，士林夜市自治會長林天來陪同在旁，過程中何也緊緊握著林的雙手，隨後何獨自步入市場拜票；陳則稍微延遲時間抵達受訪，林天來也陪同在旁，受訪後陳與林則一同走入市場。

原先何志偉、陳思宇兩人一前一後巧妙避開，始終維持一段距離，但後來陳突然左轉轉換掃街路線，緊追在何後方，此時何則加快速度往前走，兩人一度差點碰上，最終仍各走各的，期間約逢1小時。

陳思宇進入市場拜票時，頻頻向攤商以在地人身分親切打招呼，除了父親陳建銘不遺餘力外，劉奕霆、黃瀞瑩及柯昱安也在後方逐一向攤商拉票，聲勢浩大。

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