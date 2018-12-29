柯P險勝丁守中 黃呂錦茹：我們贏太少讓柯有機可趁

2018-12-29 14:34

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲和國民黨籍台北市長候選人丁守中這次選舉僅差距3千多票，台北市黨部主委黃呂錦茹表示，國民黨現在沒資源選舉，卻和手握行政資源的柯文哲僅差3千票、打成平手，「我們並沒有輸，但是我們贏得太少，沒辦法把票距拉開，才讓柯文哲有機可趁。」

大同區黨部昨舉辦建黨124週年黨慶大會，台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委參選人陳炳甫、台北市議長葉林傳等人皆到場參加。

黃呂錦茹致詞時表示，這次台北市長選舉其實是和柯文哲打成平手，才3千多票的輸贏，等於打成平手；柯文哲辦選務工作時犯了嚴重疏失，他能夠處理卻不處理，能夠事先預防也不預防，認為柯文哲是不稱職的市長，這次輸得很不甘心。

黃呂錦茹指出，國民黨產遭查封，沒資源選舉，也沒辦法發黨工薪水，各候選人都是用自己資源、各界捐款打選戰，這樣還能和手握行政資源的柯文哲打成平手，「所以我們並沒有輸，但是我們贏得太少，沒辦法把票距拉開，才讓柯文哲有機可趁。」

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