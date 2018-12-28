最苦參謀長終於卸任 李宗孝中將今就任艦隊指揮官

2018-12-28 21:05

〔記者羅添斌／台北報導〕擔任海軍參謀長兩年的李宗孝中將，這兩年遭逢慶富弊案及朝野立委對潛艦國造案的質疑，在立法院審查軍方預算時遭受極大壓力，被形容為海軍有史以來最苦參謀長，今天終於卸下重擔，正式接任海軍艦隊指揮官一職。

李宗孝在擔任參謀長期間，每到立法院審查海軍預算時，可說是壓力最大的時刻，幾乎每一筆海軍預算不是遭到凍結要求提出報告才能解凍，不然就是遭到大刀一砍。

海軍官員今天說，李宗孝有一次在立法院國防委員會時，忍不住大聲向立委說，不要再凍結預算了，我們報告都要寫幾百份了！

軍方日前發佈人事調整命令，李宗孝中將於12月1日接任海軍艦隊指揮官一職，但因為還在預算審查期間，必須完成使命，直到今天才正式接任指揮官。

根據軍聞社今天報導指出，海軍司令黃曙光上將今日主持海軍艦隊指揮部指揮官任職布達交接暨授勳典禮，肯定原任指揮官劉中將任內對海軍建軍備戰及部隊訓練的卓越貢獻，期許官兵在新任指揮官李宗孝中將的領導下，發揮團隊精神戮力戰訓，提升艦隊整體戰力，確保國家安全。

布達交接典禮後，原任、新任艦指部指揮官另轉往海軍康定軍艦進行指揮權交接，在艦隊各級主官共同見證下，由新任李指揮官實施交接文件簽署，正式接掌指揮權；在兩項重要儀式完成後，艦指部同仁於大樓前列隊歡送原任劉指揮官，現場官兵一一送上溫暖祝福並握手道別，氣氛簡單溫馨。

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