獨派社團要小英別再連任 獨派青年：請再給蔡一次機會

2018-12-28 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕多個獨派本土社團昨（27日）召開記者會，表示總統蔡英文2020年大選別再出來，機會應該讓給行政院長賴清德。對此，社運人士王奕凱說，獨派最好的路線，絕不是呼籲換下蔡英文，現在台獨的問題是認同不足，應該試著接觸討厭或不了解台獨的人，再增加支持台獨的群眾，而不是只持續看見自己的同溫層，請再給蔡英文一次機會。

王奕凱分別在PTT和臉書上PO文，他表示，如果覺得接觸討厭台獨或不了解台獨的人太痛苦，可以自主建立成功的行動，無論是經營企業、或是打擊中資對手、反監控統派行動、培養台派後進都好，但千萬不要己願他力，否則永遠不會成事。

他認為，以2020本土政權保衛戰來說，要不要換人參選，應該先看蔡英文所訂的國防外交政策，雖然蔡政府在內政上或許諸多改革無法獲得民意支持，但國防外交上的路線是有利於本土經濟發展，減少對中國的依賴。

王奕凱說，「因此，民進黨的民心問題，需要的是改善做法，建立台灣共和，而非更換領導，強化台派路線，才是更有勝算的選擇。」

王奕凱：台獨問題是認同不足

王奕凱強調，台灣之所以難以獨立，就正名公投結果，說明現在的問題是對台灣獨立的認同不足，不是不夠多的台獨行動，因此作為獨派運動者，雖然他對蔡總統也有不滿，也有一些支持的政見跟民進黨不同，但綜觀台灣獨立前途的發展最有利的選項，他仍支持蔡總統連任。

胡博硯：蔡英文自己的問題

曾任洪仲丘案律師團召集人的東吳大學法律系副教授胡博硯也認為，雖然自己常罵蔡英文，但有些問題蔡英文之所以不能下決定，也不是蔡英文自己的問題，獨派團體也應該要負責任，不認為賴清德就會比較好選，「我要講的就是，現在弄成這樣不是一個人的責任而已，是大家都要負責啦！」

吳濬彥：部分獨派失去與社會對話能力

曾參加過太陽花學運的「臺左維新」發起人吳濬彥也在臉書上說，「不甘寂寞的部分獨派，失去跟社會對話能力的部分獨派，不知道自己主張台獨的張牙舞爪，只會讓更多人不支持台獨，比五毛更有效。」

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