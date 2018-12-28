竹縣秘書長蔡榮光退休 最後上班日幽默感性告別縣府

2018-12-28 12:27

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府秘書長蔡榮光31日將替他歷經軍、教、公的36年職人生涯暫時畫下1個句點，明天就要改以人子、人兄的角色，帶著高齡80幾歲的媽媽前往南美阿根廷探望移民當地、約有20年不見的妹妹，重新規劃走向他的下一段人生旅程。至於蔡榮光的職務，縣長楊文科當場發佈由參議黃文旭暫時代理。

蔡榮光從1998年的縣立文化中心主任開始服務起新竹縣，2年後配合改制接任文化局局長，後來在前縣長邱鏡淳任內擔任社會處處長時，碰到邱鏡淳執行老人年金排富，蔡榮光首當民怨的浪頭，但儘管每次下鄉都被罵到臭頭，他仍強力替政策辯護，作風迥異一般公務人員低調、怕事的行徑，褒貶都有，但也因為嶄露勇於任事的性格，前年3月，在當時秘書長楊文科升任副縣長後，蔡榮光也就被拔擢接任秘書長。

蔡榮光個性擇善固執、心直口快，但也言語幽默。值得一提的是，位居高位的他保有農民之子的氣度，也能彎腰低頭，沒有官樣。

有次發現參與活動的鄉親有難，當場不顧自己身著白襯衫，二話不說就「仆街」，像個黑手一樣熟稔地鑽到突然故障的汽車底下檢視、協助排除困難，令在場者印象深刻。

今天是蔡榮光最後1天上班日，明起就休假揮別縣府，縣長楊文科在臨時主管會報上致贈紀念品，他則不改幽默，簡短說了他36年的職場志向，何以一路從軍、教職轉換到公職來。

他說一切因他大一時發現，3名軍公教子弟的同學跟他一樣繳註冊費1萬5000元後，竟可領回1萬2000元的教育補助費，只有他因是農民之子，反而一毛錢都沒有可獲補助，從此他立志未來要投身軍公教行列。

大學畢業，他因前述志向而考預官且轉填志願役入校當起了10年教官，任教官時還兼任導師。最後在「教官退出校園」的時代浪潮下，儘管有委屈，他卻因參加公職高普考，找到了另外一片天，就這樣因緣際會逐一完成了他前述的大一志願。

但是語帶珠璣的蔡榮光隨即話鋒一轉分享他首次當導師的經驗說，當時明明是個菜鳥「預官帶新兵怎一個慘字了得！」但到現在有聯絡的導師班學生也就是這班的孩子們。

蔡榮光說，他從中體悟到第一次的經驗也許不是最成熟的，但是對付出者、接受者、甚至是指派任務的長官都是最新鮮、印象最深刻的。所以大家要很珍惜那個第一次，不管是哪個生涯的第一次，好好付出。

這麼長的職場生涯起起伏伏，他說自己的體驗就是：不管長官把他放在哪裡，他唯一的信念就是不能讓長官失望！不要讓長官覺得看走眼了！

果然，儘管退休在即，蔡榮光在這場主管會報上依舊殷殷叮嚀，特別針對前瞻基礎建設的爭取持續傳授他的經驗，期許縣府團隊未來表現更加亮麗，推動政務更順利。

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