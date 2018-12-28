竹縣秘書長蔡榮光退休 最後上班日幽默感性告別縣府

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府秘書長蔡榮光31日將替他歷經軍、教、公的36年職人生涯暫時畫下1個句點，明天就要改以人子、人兄的角色，帶著高齡80幾歲的媽媽前往南美阿根廷探望移民當地、約有20年不見的妹妹，重新規劃走向他的下一段人生旅程。至於蔡榮光的職務，縣長楊文科當場發佈由參議黃文旭暫時代理。
蔡榮光從1998年的縣立文化中心主任開始服務起新竹縣，2年後配合改制接任文化局局長，後來在前縣長邱鏡淳任內擔任社會處處長時，碰到邱鏡淳執行老人年金排富，蔡榮光首當民怨的浪頭，但儘管每次下鄉都被罵到臭頭，他仍強力替政策辯護，作風迥異一般公務人員低調、怕事的行徑，褒貶都有，但也因為嶄露勇於任事的性格，前年3月，在當時秘書長楊文科升任副縣長後，蔡榮光也就被拔擢接任秘書長。
蔡榮光個性擇善固執、心直口快，但也言語幽默。值得一提的是，位居高位的他保有農民之子的氣度，也能彎腰低頭，沒有官樣。
有次發現參與活動的鄉親有難，當場不顧自己身著白襯衫，二話不說就「仆街」，像個黑手一樣熟稔地鑽到突然故障的汽車底下檢視、協助排除困難，令在場者印象深刻。
今天是蔡榮光最後1天上班日，明起就休假揮別縣府，縣長楊文科在臨時主管會報上致贈紀念品，他則不改幽默，簡短說了他36年的職場志向，何以一路從軍、教職轉換到公職來。
他說一切因他大一時發現，3名軍公教子弟的同學跟他一樣繳註冊費1萬5000元後，竟可領回1萬2000元的教育補助費，只有他因是農民之子，反而一毛錢都沒有可獲補助，從此他立志未來要投身軍公教行列。
大學畢業，他因前述志向而考預官且轉填志願役入校當起了10年教官，任教官時還兼任導師。最後在「教官退出校園」的時代浪潮下，儘管有委屈，他卻因參加公職高普考，找到了另外一片天，就這樣因緣際會逐一完成了他前述的大一志願。
但是語帶珠璣的蔡榮光隨即話鋒一轉分享他首次當導師的經驗說，當時明明是個菜鳥「預官帶新兵怎一個慘字了得！」但到現在有聯絡的導師班學生也就是這班的孩子們。
蔡榮光說，他從中體悟到第一次的經驗也許不是最成熟的，但是對付出者、接受者、甚至是指派任務的長官都是最新鮮、印象最深刻的。所以大家要很珍惜那個第一次，不管是哪個生涯的第一次，好好付出。
這麼長的職場生涯起起伏伏，他說自己的體驗就是：不管長官把他放在哪裡，他唯一的信念就是不能讓長官失望！不要讓長官覺得看走眼了！
果然，儘管退休在即，蔡榮光在這場主管會報上依舊殷殷叮嚀，特別針對前瞻基礎建設的爭取持續傳授他的經驗，期許縣府團隊未來表現更加亮麗，推動政務更順利。
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新竹縣長楊文科（左）今天頒贈紀念品祝賀秘書長蔡榮光月底榮退。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府秘書長蔡榮光今天幽默跟縣府團隊分享他的職場生涯體悟。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府秘書長蔡榮光今天幽默跟縣府團隊分享他的職場生涯體悟。（記者黃美珠攝）
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