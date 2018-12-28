被嗆掛看板「財大氣粗」 何志偉：我是一步一腳印的農夫

2018-12-28 12:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同立委補選「三腳督」，代表柯家軍參選的北市前觀光傳播局長陳思宇父親、市議員陳建銘日前在臉書嗆綠營參選人何志偉故意把選舉看板設在隔壁，陳建銘今日再酸是財大氣粗的做法，何應主動認錯。對此，何志偉今早掃街拜票時，被媒體問到此事，何志偉表示，祝福所有候選人，選舉主軸應回歸到基層、回歸到民眾身上，最後提醒「加油，要穿暖一點」。

陳建銘今日一早陪同女兒陳思宇到市場掃街拜票，何志偉也在同黨北市議員陳慈慧陪同下，也選擇到市場拜票。何志偉表示，每一雙手、每一次聆聽民眾的時候都很珍惜，希望所有候選人一起加油努力，全面以基層為主，何也再度提醒，寒流來了要注意保暖，並再次重申自己的政見要拚經濟、要好生活。

媒體好奇寒流是指什麼，難道是指高雄市長韓國瑜，何志偉則說，這次九合一敗選後，他的政見就是一份承諾書也是一份悔過書，要贏回民眾信任，努力讓經濟與生活更好。

媒體也問到國民黨北市立委參選人陳炳甫帶職參選，何志偉僅說，候選人都要接受最嚴格檢驗，民眾自有智慧判斷，他努力跑基層、做好每件事。

擅長空戰的台北市長柯文哲日前與陳思宇開直播，創造聲量，何志偉則自認，他是一步一腳印的小農夫，網路聲量對他也滿友善的，但這次補選是以基層、以人民為主，願意支持他的都是大咖。

陳建銘今早也嗆，選舉比的是能力不是財力，何志偉說，每場選舉酸甜苦辣都值得品嘗，所有批評都會讓他成長，點出他要更努力地方，大家彼此求進步，他也重申他是經過2屆激烈檢驗的民意代表，拿到選區最高票，期待這場選舉有正面溫暖的力量。

何志偉提到，最近辦公室電話接不完，有人一直要看板、要文宣還有小海報，自發性貼在家門口，最高樓層在18樓的窗戶外，每個看板背後都有一份溫暖的力量，感謝支持者相挺。

媒體問到對手指不設看板、不插旗才是選舉新文化，對此何志偉說，因為喜歡某個運動品牌，才會穿它用它，他很謝謝支持者這麼溫暖，選舉還是要回歸政見與過去政績，這才是民眾要看的，所有過程發出的細微聲音，他無心理會，只知道要努力拚基層。

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