小港機場不夠用？韓國瑜再拋建「高屏國際機場」遭網酸爆

2018-12-28 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前提出「城市稅」的概念，遭質疑後急滅火表示，施行城市稅有三個前提，最重要的就是「一定要經過高雄市議會的同意」。日前韓國瑜受訪時再度語出驚人，表示小港機場不敷使用，「高雄需要一個大型的國際機場」，希望可以和屏東合作，建立「高屏國際機場」。此言一出，又遭網友酸「是不是又要提出三個前提」？

韓國瑜「城市稅」概念被質疑後，緊急滅火提出三個前提，包括「觀光業脆弱的時候，不會輕易開徵城市税」、「金額不能太高」，最重要的一點則是「一定要經過高雄市議會的同意」。日前他受《關鍵時刻》採訪時，再度拋出新議題，表示小港機場腹地不大且無法夜航，計畫要與屏東合建「高屏國際大機場」。

綜合媒體報導，屏東機場由於航班太少，在7年前裁撤，移交空軍使用。屏東機場的優勢是擁有2條跑道，面積比桃園機場還要大，不過目前屏東機場作為空軍反潛機的基地，為重要軍事用地，且與高雄間更沒有大眾運輸工具，因此改建為「高屏國際大機場」在現實層面上有一定難度。

對此，網友狠酸韓國瑜「幹話王」、「繼城市稅後又有新點子了，要猜多久改口？」、「不在十大政見裡，不算跳票」、「這有評估效益嗎？」、「每日一夢」、「又要說有三個前提？」、「要不要蓋性愛機場」、「下禮拜改口：不是想蓋就蓋」、「韓國瑜：『這個必須有前提，一、國防部給地；二、中央出錢；三、4年後我還是市長』。」

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