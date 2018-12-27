獨派社團：小英辛苦了，2020請你休息

2018-12-27 16:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨黨主席補選將在明年1月6日舉行投票，台獨社團今舉行記者會，台灣永社社長鄭文龍在記者會上向總統蔡英文喊話，2020大選，「請你（蔡英文）不要再出來」；鄭文龍還說，不管蔡英文認為獨派社團是深綠還是阿貓阿狗，這些阿貓阿狗加起來「至少超過一百萬（票）」，若蔡英文要出來，獨派社團支持者「絕對不會投你」。

台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社、台灣客社、台灣教師聯盟、台灣基督長老教會、台灣關懷中國人權聯盟等代表今共同召開記者會，對即將到來的民進黨主席選舉提出呼籲。

鄭文隆說，蔡英文已經成功把民進黨質變成台灣國民黨，成功切割獨派、喜樂島與前總統陳水扁，以前認識的堅持台灣價值、自由民主、人權法治的民進黨不見了；他強調，獨派社團向總統蔡英文喊話，若蔡英文2020要繼續出來參選，獨派社團「絕對不會投你」。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲批評，（蔡英文）不代表民進黨、民進黨也不代表你，批評蔡英文連管中閔案都不敢承認是不是自己做的決定，直言若民進黨持續內鬥，「我們會做自己的事」。

台灣社社長張葉森並對民進黨主席候選人提出六問，強調未來的民進黨主席應該讓黨員了解，未來將如何帶領民進黨面對國際變局、如何產生2020的勝選人選？

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