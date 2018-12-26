脫黨當選議長挨轟「綠皮藍骨」 郭信良：我比任何人都民進黨！

2018-12-26 16:12

〔記者邱灝唐／台南報導〕原民進黨籍台南市副議長郭信良，昨天在第3屆台南市議長選舉脫黨參選，最終奪下議長寶座，招致綠營批評「綠皮藍骨」、「藍黑合作」。郭信良今日回應說，「我比任何人都民進黨！」是黨不要他。

台南市議會昨舉行正副議長選舉，郭信良脫黨參選，獲得國民黨及多數無黨籍議員支持，且策動其他3位黨籍議員跑票，最終以28票擊敗民進黨提名的邱莉莉。這項結果讓綠營大為抨擊，民進黨南市議會黨團總召林宜瑾痛批，跑票議員的「綠皮藍骨」終於露餡，長期躲在黨內侵蝕黨的進步價值；市黨部主委黃先柱則說，強烈建議黨中央開除跑票議員黨籍，沒有第二條路；綠委段宜康也在臉書寫下「藍黑結合。從4年前，李全教那場就開始了」。

面對前同志的砲火，郭信良除了昨日發聲明回應外，今日再度站上第一線，指出他比任何人都民進黨，從政20幾年為黨貢獻付出，也受到黨的栽培當上副議長，現在卻要把他去掉，可能是他做得不夠好和不夠多，否則依照政治倫理，應該是副議長接任議長，而他沒有犯什麼大錯且有信心把正副議長留在民進黨，但最後未獲提名，很明顯是黨不要他，從黨內提名到選舉都未接獲任何的安撫電話和訊息，所以他才尋求其他途徑為百姓和綠營尋求機會。

對於未來府會互動及規劃，郭信良表示，他會做一名全民議長且尊重各政黨，特別是協助台南市長黃偉哲推動市政，以及擔任府會溝通橋樑，相信民進黨議員有思考能力和雪亮的眼睛，會支持對市民有益的政策；郭強調，選完就已塵埃落定，現在應該是發展民主、找出台南需要的建設和發展方向，不要再講過去的事和猜測會傷感情的傳言。

至於是否擔心退黨後會選不好?郭信良僅說，既然都決定了就勇往直前，明天都無法預測了，何況是4年後。

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