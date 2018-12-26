派人遊說影響北市議長選舉？ 柯P：我沒有自已打啦！

2018-12-26 11:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市議會昨舉行正副議長選舉，事前卻傳出台北市長柯文哲派副市長鄧家基，遊說以親民黨為首的「台北監督連線」票投給國民黨陳錦祥，柯文哲昨受訪僅模糊說自己選後都沒有跟這些人見過面，今天再談，他竟脫口「我沒有自己打啦！」等同間接證實有派人，不過他隨即打馬虎眼稱：「聽聽就好。」不願多做回應。

柯文哲今上午出席產發局活動前接受媒體聯訪，被問及怎麼看昨天台北市議會舉辦第13屆新卸任議長交接典禮，民進黨籍議員只來一個，晚上餐會他和民進黨議員互動也不多，是否因為他遊說影響議長選舉？

對此，柯表示，昨天的主人是議長不是我啊。聽聞「台北監督連線」成員之一、無黨籍市議員陳政忠透露，柯確實有打給他，說要投票給陳錦祥，柯脫口「沒有啦，我沒有自己打啦，但是這樣啦，不要說我們去關說。」也許是意識到自己漏了口風，柯先是裝傻反問媒體：「奇怪，你哪聽來的？」企圖轉移焦點，最後也只說「聽聽就好」。

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