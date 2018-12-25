最高行打臉北高行法官 黨產委員：驗證法官表現弔詭

台北高等行法院11月5日裁定，於司法院大法官對黨產條例釋憲前，停止婦聯會告黨產會案件之訴訟程序；裁定法官為審判長法官陳金圍、法官畢乃俊、法官陳心弘3人；最高行政法院昨日裁定，北高行原停審裁定廢棄。（資料照）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕最高行政法院昨日裁定，婦聯會國民黨附隨組織案因北高行承審法官未聲請釋憲，而是以另案事件有聲請釋憲作為停審理由，北高行原停審裁定廢棄，最高行再度打臉北高行。對此，黨產會委員表示，再次驗證北高行與若干法官們，在審理黨產案件上表現相當弔詭。
據了解，黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會不服提行政訴訟，台北高等行政法院11月5日裁定，因黨產條例有違憲疑義，在大法官釋憲公布前，停止訴訟程序。
黨產會委員表示，上次北高行陳金圍、畢乃俊、陳心弘3位法官，連釋憲聲請書都不寫，就要婦聯會案停止訴訟程序，但法律要件根本不能這樣，要自己提出違憲的確信。
委員提及，最高行政法院昨日認定，因北高行承審法官未聲請釋憲，而是以另案事件有聲請釋憲作為停審理由，將北高行原裁定廢棄。
有趣的是，黨產會更發現其中一名北高行法官陳心弘，他曾在2015年10月15日參加的「健全稅法不二法門-保護納稅人權利」座談會，當天會中共同討論學者，有中正大學法學院教授黃俊杰、律師劉昌坪。
據指出，黃俊杰曾在2017年10月黨產會救國團聽證會上，擔任救國團所邀請的聽證學者，劉昌坪則為救國團所聘請的律師之一。
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台北高等行法院11月5日裁定，於司法院大法官對黨產條例釋憲前，停止婦聯會告黨產會案件之訴訟程序；裁定法官為審判長法官陳金圍、法官畢乃俊、法官陳心弘3人；最高行政法院昨日裁定，北高行原停審裁定廢棄。（記者陳鈺馥翻攝）
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