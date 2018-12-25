獨家》防教部聘管中閔 吳瑞北依法遞件假處分

2018-12-25 15:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮昨臨時宣布，同意聘管中閔為下任台大校長，此舉忽視目前行政院、監察院、司法院等相關案件調查，並引起校長候選人吳瑞北危機，吳瑞北今上午已遞件到法院，申請定暫時狀態假處分，防教育部聘管中閔上任。

台灣大學今年1月遴選管中閔為下任校長，但卻爆發資訊未揭露、利益未迴避等遴選爭議，事件爭議到後期，已讓校長候選人之一的台大電機系教授吳瑞北感到權益受損，今年9月向台北高等行政法院遞狀，要打行政訴訟，要求教育部及台大重啟校長遴選程序。

不料，葉俊榮昨宣布勉予同意管中閔為下任校長，根據了解，吳瑞北這邊也展開行動，今天上午再度前往法院，遞狀聲請「定暫時狀態假處分」，要求在其訴訟判決確定之前，教育部不得未經重啟校長遴選程序，就自行聘任管中閔為台大校長。

法律上的假處分，多是發生爭議時，為防止發生重大損害或避免急迫危險，交由法院認定其必要性，裁示相關人進行凍結在一個暫時狀態；如今年文化大學校長遴選爭議，董事長張鏡湖為了避免台科大教授盧希鵬上任，也透過法院假處分勝訴，成功阻止盧希鵬，並在後來重組董事會，重啟校長遴選，最後選出文大新校長徐興慶並正式上任。

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