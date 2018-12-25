新北副議長選票蓋兩次章 彭成龍將送黨中央處分

2018-12-25 13:41

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會議長、副議長選舉落幕，國民黨推出的蔣根煌、陳鴻源獲得無黨的支持，都以39票當選；民進黨副議長陳文治獲得全黨團一致支持，拿到27票，議長高敏慧卻僅獲得25票，民進黨議員彭成龍投下無效票，民進黨團總召李坤城表示，將把事實狀況報給中央黨部處理。

民進黨在這次選舉中獲得25席，另有無黨籍的陳世榮與彭佳芸傾向加入民進黨團運作，人數總計27席；國民黨當選33席，加上曾任國民黨中央委員的無黨籍議員馬見Lahuy Ipin，蔡錦賢、游輝冗、金中玉、李翁月娥、蘇泓欽5名無盟與無黨籍議員，總共可掌握39票。

在議長選舉部分，因無黨籍的陳世榮投自己1票，民進黨籍的彭成龍投了廢票，高敏慧因此只獲得25票；李坤城表示，黨中央有來函要求遵照黨團決議產生的議長、副議長人選進行一致性投票，若違背決議或以其他方式規避，將依黨紀處以除名處分；彭成龍的選票因為蓋了兩次成為無效票，將送黨中央處理。

彭成龍事後表示，選票太長，自己的名字就在高敏慧的名字旁，加上剛好感冒，才會一開始蓋到自己的名字，不是蓋給別人，發現錯誤改蓋，變成無效票，已向高敏慧致歉說明。對於送黨中央處理，他表示，自己是無心犯錯，該怎麼處理就怎麼處理。

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