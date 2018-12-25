專訪》看中美貿易戰 韓國瑜：大人打架、小孩閃遠一點

2018-12-25 00:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕中美貿易大戰牽動世界局勢，也波及兩岸關係，今天將就職的高雄市長韓國瑜解讀為科技與市場之戰，且市場派似乎佔上風，他認為大人在打架、小孩要閃遠一點，台灣千萬不要捲進，因為中美貿易戰絕不是經濟，還很深遠的政治問題。

韓國瑜說，現階段中國與美國經濟專家，對於各自國家的經濟都很擔心、都有很多批判，中國經濟專家質疑政府政策方向，美國經濟專家也一直罵川普，反觀台灣經濟專家也在擔心，那高雄又該怎麼辦？

至於中美貿易大戰，韓國瑜解讀世界科技第一是美國，世界市場最大是中國大陸，這是科技與市場大戰，而到底科技、市場哪個重要？顯然市場論開始佔上風，因為市場有、科技落後，可以慢慢發展科技，科技非常強，但又不能沒有市場，只是現在兩派持續交鋒。

韓國瑜認為，希望在這個狀態下，台灣廠商不要受影響，大人在打架，小孩要閃遠一點，台灣千萬不要捲進，因為中美貿易戰絕對不只有經濟，他還有很深遠的政治格局、跟政治上的問題。

韓國瑜說，台灣很小，只有萬分之三地球土地、千分之三地球人口、百分之三地球上工業產品，那麼小、那麼脆弱、只能靠靈活生存。

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