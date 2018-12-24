北市府副發言人 「學姊」、「小牛」接任

2018-12-24 16:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府小內閣名單預計今天公布，在市府副發言人部分，目前已確定由人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安接任，成為全台最年輕和最高副發言人。

身高184公分的柯昱安除擔任柯文哲社群小編，在柯文哲拚連任時，還是柯文哲競選辦公室001號員工。他今天受訪表示，「感謝把市長這麼重要的責任交到我和瀞瑩身上」，當然會全力以赴，未來不管是在市政宣傳，還是一些政策辯護上，也都會努力學習，完成長官交付的任務。

81年次的黃瀞瑩畢業於輔仁大學，研究所在英國倫敦大學金匠學院就讀。她表示，希望傳達市長的理念，或是他對市政的建設，希望可以透過自己的方式告訴更多人。

談到在接職位之前有沒有做怎樣的準備，黃瀞瑩說，這次選戰中也有些學習，這些經驗讓我們回到市府後，都有反省、思考和檢討自己，當然我們有不足的地方，希望未來大家可以多多指教和幫忙，多多給建議。

任務分配部分，柯昱安說，還是會著重在市政議題上的發言，但他和瀞瑩沒有仔細地按照局處分工，目前規劃是以「輪值」的方式來做時間分配。

因柯昱安和黃瀞瑩也負責替柯文哲經營網路社群，柯昱安解釋有關社群的經營，目前手中的任務還是會持續，他負責FB、IG、黃瀞瑩就是twitter，都會延續，但因LINE@每個月都需要固定費用，還在討論當中。

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