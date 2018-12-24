蔡碧仲卸任 不畏滅門信影響執法意志

2018-12-24 14:36

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣代理縣長蔡碧仲今卸任，明天不出席新任縣長交接典禮，委由秘書長顏新章代理主持，面對前天遭人寫信恐嚇滅門一事，今再次強調不會因暴力脅迫影響執法意志，信中不堪入目的字眼及毀損，實在不足為訓。

花蓮縣縣長室前天收到一封充滿仇恨的手寫恐嚇信，揚言蔡碧仲只要敢用司法手段動準縣長徐榛蔚，將以最殘忍滅門方式對付蔡，花蓮縣警察局刑警大隊獲報後相當重視，成立專案小組深入追查，目前仍在偵辦中；由於蔡碧仲妻女等人，生活範圍集中嘉義市，嘉義警方也隨即加強巡邏住所。

蔡碧仲今在代理任務完成最後一日發表臨別感言，強調不會因暴力脅迫改變執法意志，並表示所有的公務人員包括自己，都必須自重才會得到別人尊重，依法行政是他最重視的準則，恐嚇信中用不堪入目的字眼毀損他的尊嚴及家人安全，實在不足為訓。

他說，代理縣政3個月期間，自己只是在做該做的事，「依法行政」及「行政中立」就是自己的準則，法律人強調依法行政，不會因為恐嚇脅迫改變自己的執法意志，警方已介入積極偵辦，盼能早日逮到真兇。

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