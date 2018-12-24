準台中市長盧秀燕未上任 沙鹿區長先換人

2018-12-24 14:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新舊市長即將交接，各區區長雖非政務官，但位居選舉「戰略位置」，人人岌岌可危，有人發動里長連署或尋求藍營大老說情，進行職位保衛戰，沙鹿區長李順彬因被視為林佳龍人馬，又與黑派顏家有過節，被視為「頭號戰犯」，今天上午即提前接獲「人事命令」，25日起降調民政局勤務管理科專員。

李順彬對此表示，盧秀燕一再強調「不分藍綠、用人唯才」，卻打臉自己，證明盧未來仍將繼續受派系綁架。

台中市新舊市長即將交接，各區區長雖非政務官，但位居選舉「戰略位置」，外傳有藍營區長在林佳龍上任時率先倒戈，林佳龍落選後，擔心區長位子不保，立即請來藍營大老、前市長胡志強關說，以保住位子，還有區長請來全部里長連署，進行「保位戰」；盧秀燕今天中午接受記者採訪時表示，區長人事以安定為主，僅有小部分會異動，希望讓大家過個好年。

沙鹿區長李順彬，因被視為市長林佳龍人馬，任大雅區長時與議員吳顯森糾紛不斷，後被調任沙鹿區長，因李順彬與顏清標家族有過節，林佳龍當初調任李順彬任沙鹿區長，即被視為故意給顏家難看，致市議員顏莉敏在議會「打龍」不遺餘力。

盧秀燕當選後，李順彬被視為「頭號戰犯」，外界都認為其位置不保，沙鹿區里長聯誼會長蔡坤地認為李順彬對里長建議案皆提供必要協助，發起里長連署，希望李順彬能留任，但連署書尚未送出就獲知準民政局長吳世瑋已內定龍井區公所主秘廖財崇接任沙鹿區長。

李順彬也證實，今天上午11點接獲民政局副局長徐仙卿通知，將被調任民政局勤務管理科專員，盧秀燕上任後起生效；因沙鹿區長單列9職等，專員8~9職等，李順彬調任專員，被視為降調。

李順彬說，盧秀燕當選後，地方派系人事分贓戲碼即如火如荼展開，他一開始就被視為派系指標性人物，盧市長尚未上任就進行人事調動，不符合行政規範，除打臉盧一再強調的「不分藍綠、用人唯才」，更證明盧市長未來仍將繼續接受派系綁架。

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