又封街！韓國瑜就職日夜宿市場 韓粉相隨讓果菜公司好頭痛

2018-12-24 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜因就職典禮及前置作業交管時間過長，引發外界批判，準高市新聞局長王淺秋昨日將管制時間從5天縮短為3天。不過韓國瑜在就職當晚預定夜宿高雄十全果菜市場，果菜公司和警方因應可能到來的人潮，只好規劃封街及交通管制措施。

根據《新頭殼》報導，王淺秋日前公佈韓國瑜上任第一天將於晚上8時45分到十全果菜市場，和果菜公司幹部及攤商交流座談並夜宿果菜市場，隔天凌晨3點巡視市場並向攤商打氣。此消息一出，便有許多韓粉致電果菜公司，表示想包遊覽車來「相挺」，希望果菜公司代為安排車位，讓果菜公司總經理李榮宗相當為難，韓國瑜到訪勢必有大批媒體及警力，進出車輛已讓現場車位飽和，無法再停遊覽車，因此告知韓粉停車問題須自行解決。

另外，果菜公司也和警方商討交通管制事宜，決定十全路段從民族路到覺民路，從25日中午12點，到26日清晨6點進行封街，果菜公司十全路大門也因此暫時封閉，屆時可能影響運貨、卸貨進行，李榮宗只能請大家忍耐諒解，並和警方擬妥貨車進出動線，將韓粉安排在1樓或前面廣場。

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