林佳龍卸任前感言 「成為光」照進台中各角落

2018-12-24 09:12

〔記者張菁雅／台中報導〕今日是台中市長林佳龍任期的最後一天，他在臉書貼文表示，4年前開啟一趟新的旅程，引著光照進台中的每個角落，「我們沒有停下的理由，永遠相信希望、相信光明、相信台中」。

林佳龍以「成為光」為題，在臉書貼文表示，今天是他擔任這屆台中市長的最後一天，經歷10年努力，有幸在4年前獲得台中市民的付託，開啟一趟新的旅程，「我們走在光裡，也引著光，照進台中的每個角落」。

林佳龍說，當山線不再遙遠邊緣，當海線不再停滯不前，當屯區充滿生機朝氣，當舊城重拾昔日光榮；當山海屯城，不再隔閡，攜手前進。

他也表示，當我們一起，為家的美好，感到驕傲。我們沒有停下的理由，永遠相信希望、相信光明、相信台中。「這一刻，我們成為光」。

除了感性的文字，林佳龍也PO出一段影片，內容剪輯他4年來的重要政績，包括綠川整治、捷運綠線、台中花博與三井Outlet開幕等，而影片開始及最後的畫面都是林佳龍在光裡沉思，代表他一路走來都在思考著台中的未來。

市民紛紛留言表達不捨，並表示，「市府團隊這4年帶給台中更好的生活」，「大家會往光的方向前進，等著你回來」，「你是永遠的市長」。

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