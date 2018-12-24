台護照德機場享快速通關 駐德代表：因認可國人長期總體表現！

2018-12-24 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕德國規模最大的法蘭克福國際機場，目前僅供包含台灣在內的10國護照快速通關服務，時力高雄黨部副執行長林子盟日前分享個人經驗，指稱當時後方的一名中國旅客也想比照辦理，但反被擋下要求排隊，消息曝光後引發台灣網友熱烈迴響、中國網友氣撲撲。而目前除了法蘭克福機場，台灣人在慕尼黑機場也能享有快速通關待遇。對此，駐德代表謝志偉今上午8時初在臉書粉專「謝志偉粉絲頁」撰文回應。

謝志偉表示，此事不是他的功勞，而是從總統（踏實外交，不接受九二共識，維持獨立自主的TAIWAN之現狀）、外交部長（以台灣民主對抗中國霸凌）、外交部內外同仁，尤其是出國唸書、旅遊、出差與作生意的國人們，長期總體表現獲德方主事者認可，認可「這是一本進步、嚴謹的台灣護照，『Taiwan』值得信賴。它跟『China』有區別。一個自由民主，一個專制獨裁」。

謝志偉指出，台灣注重人權、關懷中國人權，可惜台灣一些喊統一或不排斥統一者，「不管平日怎麼說，在『統一』面前，似乎對民主、自由、人權就沒有興趣了，因此才從不曾將此列為統一之必要條件，最多僅要求『過程』民主」，使台灣人對中國共產黨沒信心，「對，這是長期觀察台灣政治的德人向我說的」，也讓內部眼中僅見「台獨」而看不「民主」者更不放心。

謝志偉提到，若說駐德館處在出境自動通關測試一事上沾上邊，他們只是其中的小螺絲，兢兢業業地作好本分，「讓德人從中央到地方知道、感受到『TAIWAN』是民主陣營的一份子，獨立而自由，一如從小英總統到出國的國人給外間世界的真實印象。」

謝志偉提及，德國人都知道總統派他來，他代表總統的意思與意志，他知道還有很多事要作，有些事不作來不及，但他也呼籲大家，有些事要作急不來，「台灣人，氣要長，但是不要氣太久」。

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